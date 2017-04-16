Hollanda’da “İran Kültür Haftası” başladı

Hollanda’nın Leiderdorp kentinde bulunan İran-Hollanda Kültür ve Ticaret Merkezi’nde düzenlenen “İran Kültür Haftası” etkinliklerine İran’ın Lahey Büyükelçisi Alirıza Cahangiri, Leiderdorp Belediye Başkanı, İran-Hollanda Kültür ve Ticaret Merkezi Başkanı Teşekküri ve bazı yabancı diplomatlar katıldı.

İran-Hollanda Kültür ve Ticaret Merkezi Başkanı Teşekküri açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın önemine değinerek, “Umarım böylesi etkinlikler İran ve Hollanda halkının birbirine yakınlaşmasına sebep olacaktır” ifadesini kullandı.

“İran Kültür Haftası” kapsamında İran’dan gelen el sanatları, çömlek, cam, hat ve resim ustaları da sanatlarını sergi alanında icra ederek Hollandalıların beğenisine sunacak. Ayrıca İran halk müziği sanatçıları da etkinlik boyunca canlı performanslarını sergileyecek.

Edinilen bilgiye göre, Hollanda’da düzenlenen “İran Kültür Haftası” önümüzdeki 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.