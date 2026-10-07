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7 Eki 2026 13:03

Garibabadi, Hindistan, Japonya ve İspanya büyükelçileriyle görüştü

Garibabadi, Hindistan, Japonya ve İspanya büyükelçileriyle görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’daki Hindistan, Japonya ve İspanya büyükelçileriyle bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alarak karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 7 Ekim Çarşamba günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Tahran’daki Hindistan’ın yeni büyükelçisi, Japonya’nın görev süresi sona eren büyükelçisi ve İspanya büyükelçisiyle ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Garibabadi, görüşmelerde çeşitli önemli bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bu görüşmelerde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ikili ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi konusunda vurgu yapıldığını belirtti.

Garibabadi, Hindistan, Japonya ve İspanya büyükelçileriyle görüştü

Garibabadi, Hindistan, Japonya ve İspanya büyükelçileriyle görüştü

News ID 1939027

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