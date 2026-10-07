ABD saldırılarında İran’da 60 petrokimya tesisi ve 44 ilaç fabrikası zarar gördü

İran’ın Lahey Temsilciliği, Salı günü Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) 123. Yürütme Konseyi Toplantısı sırasında İran Daimi Temsilcisi Hadi Ferecvend’un açıklamalarının bazı bölümlerini yayımladı.

Ferecvend, ABD’nin saldırıları sırasında İran’da 60 petrokimya kompleksi, 44 ilaç fabrikası ve 7 ilaç tesisinin zarar gördüğünü açıkladı.

Ferecvend, saldırıların sonuçlarına değinerek, İran’ın kimya ve ilaç sektörlerine verilen zararın tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığını ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin uygulanmasını etkilediğini söyledi.

İran’ın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi, kimyasal tesislerin silahlı çatışmalardan korunmasının sözleşmenin bütünlüğünün korunması, kimya alanındaki barışçıl faaliyetlerin sürdürülmesi ve uluslararası işbirliği açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Ferecvend, ABD’nin bu tesislere yönelik kasıtlı saldırılarının, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin 1, 6 ve 11. maddeleri ile sözleşmenin amaç ve hedefleri açısından ciddi endişelere yol açtığını belirtti.

Sözleşmenin metnine göre, 1. madde taraf devletlerin kimyasal silahların yasaklanmasına ilişkin genel yükümlülüklerini, 6. madde yasaklanmayan kimyasal faaliyetleri, 11. madde ise kimyanın barışçıl faaliyetleri alanında uluslararası işbirliği ile ekonomik ve teknolojik gelişmeyi düzenliyor.

Ferecvend, açıklamasının bir bölümünde İran’ın ABD’nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne bağlılığına ilişkin endişelerini de yineledi. Bu endişelerin Washington’ın İsrail rejiminin kimyasal silah programındaki rolü ile ABD’nin öldürücü olmayan ve etkisizleştirici kimyasal silahlar alanındaki programıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Ferecvend, iki yılı aşkın süredir gündeme getirilen bu konulardaki endişelerin hâlâ yanıtlanmamış ve çözüme kavuşturulmamış olduğunu vurguladı.