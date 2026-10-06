15 yaşındaki kız öğrenci, okula poşetle soktuğu bıçakla 8 öğrenciyi yaraladı, üçünün durumu ağır!

Başakşehir Kayaşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıktı. Olayda 8 öğrenci yaralanırken, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 15 yaşındaki F.M. gözaltına alındı. Bir veli, saldırgan çocuğun bıçağı okula poşet içinde soktuğunu, ilk önce yanındaki arkadaşını bıçakladığını anlattı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralılardan birinin durumunun kritik, ikisinin ise orta-ağır olduğunu açıkladı.

Başakşehir'de bir başka bir ortaokulda öğrenci olan F.M.(15), 8 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.M. (15) gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre olay, saat 08.40 sıralarında Başakşehir Kayaşehir'deki bir ortaokulda meydana geldi. Okulda henüz belirlenemeyen nedenle öğrenciler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Valilik, kavgada yaralanan 5 öğrencnin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığını açıkladı.

Yaralı öğrencilerin Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve E.S.B. (10) olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olayı gerçekleştirdiği belirlenen F.M. gözaltına alındı.

"Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış"

Veli Mustafa Gencay, "Benim kızım 7'nci sınıf öğrencisi. Onun söylemesine göre, dışarıdan gelmişler. Ellerinde poşet varmış, bıçaklar içerisindeymiş. Geldiklerinde okulda öğretmen yokmuş. Poşeti açar açmaz kızımın arkadaşını bıçaklamış. Benim kızım kaldırımda duruyormuş. Kızım güvenliğe kaçtığını söylemiş, bayan güvenlik müdahale etmiş ve yakalamış. Bir tanesi okulun içerisine kadar girmiş. Bunlar dışarıdan gelmişler, biri burada yakalanmış. Diğeri nerede yakalandı bilmiyoruz. 16-17 yaşlarında olabilir diyorlar. Üstlerinde üniforma yokmuş, sivillermiş. Aralarında bir sıkıntı yokmuş, dışarıdan gelmişler zaten. Kimseye bir şey söylememişler, ellerindeki poşetler kapalı olduğu için kimse bir şey anlamamış. Yapanlar 2 genç kızmış" dedi.

Bakan Memişoğlu'ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de ortaokulda meydana gelen kavgada 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, Başakşehir'de meydana gelen kavganın ardından yaralılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum."

Vali Gül: Hedef gözetmeden bıçakladı

İstanbul Valisi Davut Gül, kavgaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Gül, toplamda 8 öğrencinin yaralandığını; üçünün durumunun ağır olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini tekrarladı. Gül, durumu hafif olan 5 öğrencinin gün içinde taburcu olmasının beklendiğini açıkladı. Gül, bir çocuğun ise ameliyatta olduğunu ancak henüz durumuna ilişkin net bir değerlendirme yapamadıklarını belirtti.

Gül, saldırıyı gerçekleşen öğrenciye ilişkin şunları söyledi:

"Bıçaklamayı, saldırıyı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz. Kendisi başka okulda eğitime devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor, çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor."

Yayın yasağı kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Başakşehir'deki bıçaklı saldırıya ilişkin İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK'ün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin 6 Ekim 2026 tarihli ve 2026/9304 D. iş sayılı kararı uyarınca; Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. Karar gereğince; soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.