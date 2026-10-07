Türkiye 100'den fazla asker ile hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle Suudi Arabistan'da

Savunmasanayist'in özel haberine göre, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin olağanüstü toplantısı, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye’den; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada şu ifade dikkat çekti: “Komite, ortak savunma taahhütlerinin derhal pratik uygulamaya geçirilmesine ve üye devletlerin ulusal mevzuatları ile onaylanmış düzenlemelere uygun olarak, kararlaştırılan kuvvetlerin ve askeri kabiliyetlerin sağlanması, Krallık’ta hızlı konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınmasına karar vermiştir; bu adımlar, askeri bütünleşmeyi ve kolektif kapasiteyi güçlendirerek tehditlere karşı koyma ve bunlara karşı savunma yeteneğini artıracaktır.”

Henüz 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı, bazı kesimler “pratikte işlevsiz” olarak adlandırmıştı. Ancak bu eleştiriyi yapanların temel eksiği, sahadaki fiili durumla ilgili herhangi bir bilgiye bile sahip olmamasıydı. Madem artık yüksek sesle dile getirildi, biz de sahada bir süredir devam eden fiili durumla ilgili bir bilgiyi paylaşabiliriz… SavunmaSanayiST tarafından edindiğimiz bilgilere göre; Türk savunma sanayii üretimi çeşitli hava savunma sistemleri ile elektronik-harp sistemleri, bir süredir Suudi Arabistan’da çeşitli noktalara konuşlandırılmış durumda. Suudi Arabistan’daki kritik tesislerin hava savunmasını üslenen bu sistemlerin yanında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu birkaç yüz uzman personel de Suudi Arabistan’da bulunuyor.