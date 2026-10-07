Bekayi, Almanya’nın yeni Tahran Büyükelçisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün aşkam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya’nın İran’daki yeni Büyükelçisi Aleksander Dittmann’ı ağırladığını belirtti.

Bekayi, “Bugün Almanya’nın İran’daki yeni Büyükelçisi Aleksander Dittmann’ı ağırladım. Uluslararası ilişkilerdeki mevcut süreçler hakkında açık ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Bekayi, hukukun üstünlüğünü tehlikeye atan ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden tehdit ve zorluklarla mücadele etmenin ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek, bunun sağlanması için öngörü, cesaret ve işbirliğinin gerekli olduğunu vurguladı.