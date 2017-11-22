Ruhani'den Lübnanlı mevkidaşına kutlama mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'a bir mesaj göndererek, Lübnan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Hasan Ruhani’nin mesajında şu ifadelere yer verildi: Kuşkusuz ki, Lübnan Cumhurbaşkanı olarak ulusal dayanışma konusunda ve diğer ülkelerin Lübnan'a kurduğu kumpaslar ve sahte krizlere yönelik aldığınız uygun tedbirler bu ülkedeki siyasi gruplar ve aşiretler arasında yeniden birlik ve beraberliğin güçlenmesine neden olacaktır.

Cumhurbaşkanı Ruhani, kutlama mesajında Lübnan devleti ve halkı için sağlık ve esenlikler diledi.