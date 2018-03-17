  1. Siyaset
17 Mart 2018 - 09:22

İran ve Meksika arasında sağlık işbirliği artacak

İran ve Meksika arasında sağlık işbirliği artacak

İran’ın Meksika Büyükelçisi Muhammed Taki Hüseyni, Meksika Senatosu Sağlık Komisyonu Başkanı Francisco Salvador Lopez Brito ile bir araya geldi.

İran’ın Meksika Büyükelçisi Muhammed Taki Hüseyni, Meksika Senatosu Sağlık Komisyonu Başkanı Francisco Salvador Lopez Brito ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Hüseyni, “İran, sağlık alanında özellikle aşı ve ilaç üretiminde Meksika ile işbirliğini arttırmaya hazırdır” dedi.

Meksikalı yetkili de bu görüşmede, ülkesinin tüm alanlarda İran’la yakın işbirliği kurmak istediğini belirtti.

Ülkesinde ilaç tedariki konusunda farklı uluslararası şirketlerin aktif bir şekilde çalıştığını söyleyen Meksika Senatosu Sağlık Komisyonu Başkanı, “Umarım İran ile sağlık sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda yakın ilişkilerimiz gelişir” şeklinde konuştu.

News Code 1869768
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 0 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler