İran ve Meksika arasında sağlık işbirliği artacak

İran’ın Meksika Büyükelçisi Muhammed Taki Hüseyni, Meksika Senatosu Sağlık Komisyonu Başkanı Francisco Salvador Lopez Brito ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Hüseyni, “İran, sağlık alanında özellikle aşı ve ilaç üretiminde Meksika ile işbirliğini arttırmaya hazırdır” dedi.

Meksikalı yetkili de bu görüşmede, ülkesinin tüm alanlarda İran’la yakın işbirliği kurmak istediğini belirtti.

Ülkesinde ilaç tedariki konusunda farklı uluslararası şirketlerin aktif bir şekilde çalıştığını söyleyen Meksika Senatosu Sağlık Komisyonu Başkanı, “Umarım İran ile sağlık sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda yakın ilişkilerimiz gelişir” şeklinde konuştu.