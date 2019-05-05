  1. Toplum
5 Mayıs 2019 - 08:35

İran Sağlık Bakanı ABD'nin ilaçla ilgili iddialarını yalanladı

İran Sağlık Bakanı ABD'nin ilaçla ilgili iddialarını yalanladı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, "Uyguladıkları yaptırımların ilaçlar ve tıbbi cihazları hedef almadığını ileri süren ABD’lilerin iddiaları büyük bir yalan." dedi.

Zencan kentindeki özel bir kiliniği ziyaret eden İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, burada basına açıklamalarda bulundu.

ABD’nin İran karşıtı yaptırmlarını eleştiren Nemeki, “Uyguladıkları yaptırımların ilaçlar ve tıbbi cihazları hedef almadığını ileri süren ABD’lilerin iddiaları büyük bir yalan” dedi.

Nemeki ayrıca, “Şu anda tıp ve sağlık sektötü dahil olmak üzere tüm konularda para transferinde sorunlar var.” ifadesini kullandı.

Amerikalı yetkliler, sürekli olarak yaptırımların hedefinin İran halkı olmadığı için ilaç, sağlık ve gıda sektörüne yaptırım uygulamadıklarını öne sürüyorlar.

News Code 1878410
Muhammed BURHAN

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