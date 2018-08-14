Azerbaycan'ın petrol-doğalgaz kaynaklarından geliri açıklandı

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ), 2001 yılından itibaren 1 Ağustos 2018'e kadar Azeri-Çırag-Güneşli (AÇG) ve Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz petrol doğalgaz kaynaklarından, 36 Milyar ve 613 milyon dolar gelir elde etti.

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu’nun bu yılın başından 1 Ağustos’a kadar Azeri-Çırag-Güneşli (AÇG) kaynaklarından 5 milyar ve 621 milyon dolar gelir kazandığı bildirildi.

Azerbaycan, 2007 yılında itibaren 1 mayıs 2016'ya kadar Hazar Denizi'ndeki "Şah Deniz" kaynaklarından 2 milyar 506 milyon dolar gelir elde etmişti.

Şah Deniz doğalgaz kaynaklarının hacminin 1,2 trilyon m³ olduğu biliniyor. Kaynakların işlenmesi için 1996 yılında anlaşma imzalandı.

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ) 1999 yılında 271 milyon dolarlık sermaye ile kuruldu.