İran'dan ABD’ye 11 Eylül tepkisi: Terörle mücadele iddiası temelden çelişkili

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Savunma Bakanı’nın terörizmle ilgili iddiaları ve bu kapsamda İran’ı suçlamasına ilişkin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“ABD Savunma Bakanı’nın 11 Eylül’ün yıl dönümünde terörizme ilişkin anlatısı temel bir çelişki barındırıyor. Savaş çıkarıp vahşi terör eylemleri gerçekleştiren, sivillere saldıran bir ülke aynı anda terörle mücadele ettiğini ve terörün tanımını belirleme yetkisine sahip olduğunu iddia edemez.

11 Eylül saldırılarının failleri İranlı değildi; aksine, ABD’nin önceki onyıllarda bizzat örgütleyip yetiştirdiği kişilerdi. 11 Eylül’ün ardından da Afganistan ve Irak’ta ‘teröre karşı savaş’ adı altında gerçekleştirdiğiniz operasyonların sonucu, çok sayıda masum sivilin öldürülmesi ve Afganistan ile Irak’ta geniş çaplı yıkımdan başka bir şey olmadı.

Bütün bunlara rağmen 11 Eylül’ün yıl dönümünü, İran’a karşı yürütülen saldırgan savaşı meşrulaştırmak için kullanmak; bir ülkenin yetkililerinin korkakça suikastlarla öldürülmesi ve kadınlar ile çocuklar da dahil sivillerin hedef alınmasıyla yürütülen bu savaşı, terörle mücadele söylemini kullanarak yasa dışı bir saldırıya meşruiyet kazandırma yönünde kötü niyetli bir girişimdir.”