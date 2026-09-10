Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait insansız deniz aracı imha edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, yayımladığı 16 No’lu bildirisinde, ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracının Hürmüz Boğazı’nda imha edildiğini duyurdu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Terörist ve saldırgan ABD ordusu, son günlerde İslam savaşçılarıyla yakınlaşma ve karşı karşıya gelme korkusuyla insansız deniz araçlarını Hürmüz Boğazı’na göndermeye başlamıştır.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Yüce Allah’ın yardımıyla, düşmana ait 5838 gövde numaralı ve ‘Sea Drones’ (Saildrone) tipi bir insansız deniz aracını, stratejik Hürmüz Boğazı’nın girişinde vurmuş ve saldırganlık görevini yerine getirmesine engel olmuştur.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri kesin bir şekilde ilan etmektedir: Hürmüz Boğazı kapalıdır ve akıllı kontrolümüz ile istihbarat gözetimimiz altındadır. Bu stratejik boğazdaki her türlü düşmanca varlık hedef alınacaktır.”