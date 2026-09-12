Hürmüz Boğazı tamamen İran silahlı kuvvetlerinin kontrolünde

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, özel bir haber programında yaptığı açıklamada, ülkesinin dış politikasındaki son gelişmelere ilişkin Tahran’ın en önemli tutumlarını açıkladı.

Hürmüz Boğazı tamamen İran’ın kontrolünde

Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin konuşan Bekayi, “Hürmüz Boğazı, İran Silahlı Kuvvetlerinin tam hâkimiyeti altındadır. Bu boğaz, 28 Şubat'tan önce tamamen açıktı. İran, ulusal güvenliğini korumak amacıyla bazı tedbirler almak zorunda kaldığı bir durumla karşı karşıya kaldı. Böyle bir durumda ülkemizin güvenliğini korumak için gerekli önlemleri alma hakkına sahibiz” dedi.

Bekayi, İslamabad mutabakatının ardından boğazın daha güvenli hale geldiğini ve İran’ın kendi yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, “Ancak ABD, 23 gün sonra verdiği sözü ihlal etti ve öne sürdükleri bahanelerin hiçbir dayanağı yoktu. Hürmüz Boğazı’ndaki güvensizlik ABD’nin eylemlerinin sonucudur. Eğer uluslararası toplum yakıt fiyatlarının yükselmesinden endişe ediyorsa, ABD’yi kınamalıdır” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve Japonya yanıt vermeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran aleyhindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu kararına ilişkin ise söz konusu kararın hazırlayıcılarının içinde bulunduğu kafa karışıklığını gösterdiğini söyledi.

Bekayi, “Daha önce snapback mekanizmasının işletildiğini ve kararların geri döndüğünü savunuyorlardı. Ancak İran, Çin ve Rusya bu görüşte değildi. Avrupa ülkeleri ABD’nin baskısı altında snapback mekanizmasını devreye soktu. Fakat bir yıl sonra yeni bir karar çıkarmaya çalışmaları, bir yıl önce attıkları adımın etkisiz olduğunu gösteriyor” dedi.

Bekayi, “İran’a saldırı düzenlenmişken, saldırıya uğrayan bir ülke olarak bizden saldırıya uğramış tesislere nasıl erişim sağlamamız bekleniyor? Bunu düşünmediler” ifadelerini kullandı.

Karara oy veren ülkelerin tutumunu da eleştiren Bekayi, “Oylama sürecindeki davranış modeli, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin talimatlarına mutlak itaat etmektir. Onların emirlerine uymak zorunda kalmaktan dolayı çok rahatsızlar” diye konuştu.

Bekayi, Suudi Arabistan ve Japonya’nın karara olumlu oy vermesinin hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, “Bu ülkeler bu kararın sonuçlarından sorumludur ve kendilerinden hesap soracağız” dedi.

Savaş ve deniz ablukası

Mevcut duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Bekayi, “Şu anda savaş durumundayız. Yaptırımlar, deniz ablukası ve baskı devam ettiği sürece bu savaş anlamına gelir. Birleşmiş Milletler Şartı’nın kararları uyarınca deniz ablukası saldırgan savaşla aynı anlama gelir” ifadelerini kullandı.

“Düşman bize barış amacıyla savaş açmadı ve hiçbir kötülükten geri durmadı” diyen Bekayi, Kur’an ayetlerine atıfta bulunarak, düşmanın saldırması durumunda geri çekilmemeleri gerektiğini ve İran’ın düşmanın aşırı taleplerine karşı durmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Bekayi, “Hiç kimse İran’ı kötülükleri bertaraf etmek için diplomasiyi kullanmadığı yönünde suçlayamaz. Ancak diplomasi, iki tarafın koşulları anlaması anlamına gelir. Karşı taraf buna hazır değilken müzakere masasına oturulamaz. Düşmana, güç kullanarak taviz elde edemeyeceğini anlamasını sağlayacak şekilde güçlü bir tutum sergilemelisiniz” dedi.

Umman toplantısı ve bölgesel güvenlik

Bekayi, Umman’da Fars Körfezi’ne kıyısı bulunan ülkelerin dışişleri bakanlarının gerçekleştireceği toplantıya ilişkin ise şunları söyledi:

“Bütün dünya, ABD’nin bölgedeki varlığının güvenlik sağlamadığını anladı. Biz her zaman bölge ülkeleriyle iyi komşuluk ilkesine bağlı olduğumuzu vurguladık. Ayrıca topraklarının bize karşı herhangi bir saldırı için kullanılmasına izin vermemelerini istedik. Ancak bu gerçekleşmedi.”

Bekayi, İran’ın hâlâ güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki iş birliğiyle sağlanabileceğine inandığını belirterek, toplantının da bu nedenle düzenleneceğini ifade etti.

Toplantının gündem maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu belirten Bekayi, İran ve Umman’ın iki ülke arasındaki istişarelerin süreci ve sonuçları hakkında toplantıda bilgi vereceğini söyledi.

Bekayi, “Amaç, bölgesel güvenliğin ortaklaşa sağlandığı bir düzene doğru ilerlemektir” dedi.