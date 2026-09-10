İran’dan UAEA Yönetim Kurulu kararına tepki

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran’ın nükleer programına ilişkin son kararının kabul edilmesine tepki göstererek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“İran’ın barışçıl nükleer programına karşı, nükleer bomba sahibi ülkelerin, Hiroşima’nın sorumlularının ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) ihlal edenlerin önerisiyle bir karar tasarısının kabul edilmesi, dünyadaki çifte standartların bir göstergesidir.

Altyapımızı ve medeniyetimizi tehdit edenler yargıçlık yapma yeterliliğine sahip değildir. İran halkı, yasal hakları ve barışçıl nükleer enerji stratejisi konusunda kararlı bir şekilde durmaktadır.”