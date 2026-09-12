İran ve Rusya arasında Raşt-Astara demiryolu projesi görüşüldü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Subhani, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Asya İşlerinden Sorumlu Andrey Rudenko ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

İran’ın Rusya Büyükelçisi’nin de katıldığı görüşmede taraflar, ikili ilişkilerin son durumu ve Raşt-Astara demiryolu hattı başta olmak üzere önemli ortak projeleri değerlendirdi.

Taraflar ayrıca, ilişkilerin Kapsamlı Stratejik Antlaşma doğrultusunda daha da geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca iki ülkenin büyükelçiliklerinin faaliyetleri ve karşılaştıkları sorunların çözüm yolları da ele alındı.

Subhani, daha önce perşembe günü de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden sorumlu Mihail Galuzin ile görüşmüştü. Sobhani, bu görüşmede bölgedeki gelişmeler ile ikili iş birliğini değerlendirmişti.