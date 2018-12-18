Cenevre'deki Suriye konulu bakanlar toplantısı başladı

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi konusunu ele almak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

AA'ya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde TSİ buluştu.

Toplantıdan önce basın mensuplarına konuşan Zarif, toplantılardan olumlu bir sonuç çıkması konusunda umutlu olduğunu söyledi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, toplantının ardından bakanlara ve beraberindeki heyetlere öğle yemeği verecek.

Yemeğin ardından yeniden bir araya gelecek dörtlünün, uzlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. De Mistura ve garantör ülke bakanlarının, bugün Komitenin kurulduğunu ilan etmesi bekleniyor.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi geçiş sürecinde Suriye Anayasası'nın yeniden yazılması öngörülmüştü. Ocak 2018'de Soçi'de yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nde BM, Türkiye, İran ve ev sahibi Rusya'nın temsilcileri ile Suriyeli taraflar, Anayasa Komitesi oluşturulması kararı almıştı.