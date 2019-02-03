Vatan Partisi’nin İstanbul adayı İlker Yücel

Aydınlık Gazetesi’nin haberine göre, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın İlker Yücel olduğunu açıkladı.
Üsküdar Aktürk Düğün Salonu’ndaki Aday Tanıtım Töreni'nde konuşan Perinçek, "Gerçekçi çözümün İstanbul'daki adı Mustafa İlker Yücel'dir" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın İlker Yücel olduğunu açıkladı.
Aydınlık Gazetesi’nin haberine göre, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın İlker Yücel olduğunu açıkladı.
News Code 1876360
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