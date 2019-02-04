Sağlık sektöründe büyük ilerleme kaydettik

Geçen ay istifa eden Sağlık Bakanı’nın yerine atanan ismin güvenoyu oturumu bugün İslami Şura Meclisi’nde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin huzurunda başladı.

Mecliste konuşma yapan Ruhani, “İslam Devrimi sosyal hizmetler konusunda özellikle sağlık alanında halkımıza büyük kazanımlar armağan etmiştir.” dedi.

Sağlık sektörüyle ilgili bazı sıkıntılar ve problemlerin de bulunduğuna işaret eden Ruhani, “Ancak 40 yıl önce ve diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ülkenin gelişimi çok değerli.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, devrimden önce İran’ın sağlık alanında yabancılara bağlı olduğunu anımsatarak, “O dönemde sağlık alanında faaliyet gösteren doktorların hemen hemen yarısı yabancıydı.” açıklamasında bulundu.

“Günümüzde (ülkede üretilen) ilaçların bir kısmını bölgedeki bazı ülkelere ve hatta Avrupa’ya ihraç ediyoruz.”diyen Ruhan, ülkede biyoteknoloji ve genetik alanında da büyük gelişme kaydedildiğini söyledi.

İran'ın Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyeliği konusunda yürütülen çalışmalara değinen Ruhani, “Bu, ülkemizin tarihinde meclis ve hükümet tarafından yapılan önemli bir çalışma olarak yazılacak, çünkü terörizmle mücadele alanında her zaman önderlik yaptık. Tarih boyunca farkli terör girişimlerinde bulunanlar ve elleri kanlar içinde olan terörle mücadele ettiklerini iddia edenlere bize hakaret etmesine bahane vermemeliyiz.” diye konuştu.