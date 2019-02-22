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22 Şubat 2019 - 14:03

FATF İran'la ilgili olumlu kararını tekrar uzattı

FATF İran'la ilgili olumlu kararını tekrar uzattı

Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu, İran yönetimine ülkenin mali yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için Temmuz 2019 tarihine kadar süre verdi.

Reuters'e göre; Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ile mücadele edilmesi için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İran yönetimine ülkenin mali yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için Temmuz 2019 tarihine kadar süre verdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, FATF) üyelikle ilgili İran tarafından yürütülen olumlu çalışmalar hakkında, “Bu, ülkemizin tarihinde meclis ve hükümet tarafından yapılan önemli bir çalışma olarak yazılacak, çünkü terörizmle mücadele alanında her zaman önderlik yaptık. Tarih boyunca farkli terör girişimlerinde bulunanlar ve terörle mücadele ettiklerini iddia edenlere bize hakaret etmesine bahane vermemeliyiz.” diye konuşmuştu.

News Code 1876815
Muhammed BURHAN

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