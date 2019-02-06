Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, trafikteki taşıt sayısı son 10 yılda yüzde 60 artış gösterdi. Bu dönemde otomobil sayısındaki artış yüzde 75 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de Aralık 2018 sonu itibarıyla 12 milyon 398 bin 190 otomobil, 3 milyon 755 bin 580 kamyonet, 3 milyon 211 bin 328 motosiklet, 1 milyon 885 bin 952 traktör, 845 bin 462 kamyon, 487 bin 527 minibüs, 218 bin 523 otobüs, 63 bin 359 özel amaçlı taşıt olmak üzere toplam 22 milyon 865 bin 921 taşıt bulunuyor.

Ülkede geçen yılın sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişi olan nüfus dikkate alındığında, Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiye bir araç, her 7 kişiye bir otomobil düştüğü hesaplanıyor.

Posta'ya göre, araç sayısına bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken, Tunceli ise en az taşıtın bulunduğu il oldu.