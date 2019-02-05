Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Fenerbahçe'ye her gün bir kuzu önerisi geldi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslendi. Sporda beslenmenin çok önemli olduğunu söyleyen Karatay şöyle konuştu:

"Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhidratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakika gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor."

Her gün bir kuzu yedirin: Bu çocukları tutamazsınız

Yeni Şafak'a göre, Ersun Yanal ile konuştuğunu söyleyen Karatay Habertürk'ün haberine göre, "Ben Ersun Yanal'a dedim ki, her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına? Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli" ifadelerini kullandı.