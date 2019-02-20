Pakistan terörle mücadele konusunda beklentilerimizi karşılamıyor

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari,ülkenin güneydoğusundaki Haş-Zahidan anayolu üzerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Pakistan'ın teröristlere karşı çıkma girişimleri beklentilerimizi karşılamamaktadır.” dedi.

“Pakistanlı yetkililer her zaman böyle olaylar meydana geldiğinde teröristlerle karşı harekete geçeceklerini söylüyorlar.” ifadesini kullanan Zülfikari,İran’ın beklentilerine göre Pakistan tarafınca gerekli eylemlerin yapılmadığını kaydetti.

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Hüseyin Zülfikari, teröristlere karşı Pakistan tarafından askeri operasyon yapılıp yapılmadığı konusunda, “Şimdiye kadar, belirli bir operasyon yapıldığına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz.” diye konuştu.

Geçtiğimiz 13 Şubat'ta İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları personellerini taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 27 kişi şehit düşmüştü.