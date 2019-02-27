Pakistan-Hindistan gerilimi zirve yaptı

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi üç savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildi.

Yetkililer, Hindistan savaş uçaklarının yaptığı önlemenin ardından uçakların Pakistan tarafına döndüğü belirtildi.

HAVALİMANLARI KAPATILDI

Hürriyet'in haberine göre, Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havalimanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu. Hindistan merkezli Airline Vistara, ülkenin kuzeyindeki havalimanlarına gerçekleştirdiği uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle durdurduğunu duyurdu. Indigo Hava Yolları, hava sahasının kapatılması sebebiyle Srinagar, Jammu, Chandigarh, Amritsar ve Dehradun uçuşlarının askıya alındığını açıkladı.

Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı.