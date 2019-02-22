Pakistan geçmişteki davranışlarını acilen düzeltmeli

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, İslam Devrimi Lideri’nin İslam İnkılabı'nın 40. zafer yıldönümü dolayısıyla yayınladığı bildiriye değinerek, bunun İran'ın büyük halkı, İslam ümmeti ve direniş cephesi için yeni bir sayfa açtığını sölyedi.

Ebutorabifard, bu bildirinin İslami uygarlık yönünde olan İslami düzenin canlılığı ve güçlülüğü ile ülkedeki kuruluşlar için yol haritası oluşturduğunu belirtti.

İslam Devrimi ilkelerinin kaynağının İslam’ın asıl öğretileri olduğunu anlatan Ebutorabifard, şunları kaydetti:

“İslami düzen tam olarak devrim ilkelerine bağlı kaldığı için bu konuda kimseye taviz veremez. Bu düzen bir nehir gibi aktif ve canlıdır ve kendi hatalarını düzeltecek kadar esnektir fakat pasif değil.”

Son günlerde İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinin Haş-Zahidan anayolu üzerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak Ebutorabifard, "Müslüman bir komşu ülke olan Pakistan hükümetinden geçmişteki davranışlarını hızla düzeltmesi ve kardeşlik ilkelerinin devam etmesinin önünü açması beklenir. Kuzey, güney ve batıdaki komşuları ile bu talihsiz koşulları tecrübe etmek bir ülkeye hiç yakışmaz." ifadelerini kullandı.