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20 Şubat 2019 - 10:53

BM'den Pakistan ve Hindistan'a arabuluculuk teklifi

BM'den Pakistan ve Hindistan'a arabuluculuk teklifi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan ve Hindistan'a, Keşmir'de yaşanan saldırının ardından artan gerginliğin azaltılması için acil adımlar atmaları çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan ve Hindistan'a, Keşmir'de yaşanan saldırının ardından artan gerginliğin azaltılması için acil adımlar atmaları çağrısı yaptı ve arabuluculuk teklif etti.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, günlük basın brifinginde, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlikten son derede endişe duyduklarını söyledi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

News Code 1876784
Muhammed BURHAN

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