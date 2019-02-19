İran'daki terör saldırısının ana failleri belirlendi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, ülkenin güneydoğusundaki Haş-Zahidan anayolu üzerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sistan ve Belucistan eyaletinde 27 kişinin şehit düşmesiyle sonuçlanan terörist saldırının ana faillerinin yakalandığını belirten Tuğgeneral Pakpur, "İki gün önce cinayetin ilk ipucu olan bir kadın tespit edilerek tutuklandı ve bunun sayesinde başka teröristler de yakalandı." dedi.

Tuğgeneral Pakpur, “Terör sladırısının faillerinden ikisi Pakistanlı. İntihar bombacısı Pakistanlı Hafız Muhammed Ali ve diğer teröristin ismi ise Ebu Bekir’dir.” ifadesini kullandı.

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinden 3 teröristin cinayet faili olarak tespit edildiğini kaydeden Tuğgeneral Pakpur, “Bunlardan ikisi tutuklandı, fakat birisi firar etti. Bu kişi en kısa sürede yakalanacaktır.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz 13 Şubat'ta İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları personellerini taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 27 kişi şehit düşmüştü.