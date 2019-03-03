İran'ın Suriye'deki varlığı devam edecek

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Şemhani, son günlerde İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinin Haş-Zahidan anayolu üzerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak, bu meselenin gündemde olduğunu ve terör saldırısının faillerinden intikam alınacağını sölyedi.

Şemhani sözlerinin devamında, “Pakistan hükümeti, İslam Devrimi karşıtı teröristlerin İran topraklarına sızmaması için sınırlarının güvenliğini sağlama konusunda taahhüt vermiştir. Hiç şüphesiz biz de Pakistan’la sınırları korumak için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

İran’ın askeri danışmanlarının Suriye’deki varlığı hakkında Şemhani, “İran’ın Suriye’deki varlığı Suriye yönetiminin isteği üzerine. 40 yılıdır istikrar sevenler ve istikrarsızlık yaratan cephesi arasındaki mücadele devam ediyor. Bugün istikrarsızlık yaratan cephesinin hezimetten başka bir sonuç elde etmedikleri petrol yatağı olan bölgemizde belirlendi.” değerlendirmesinde bulundu.

Şemhani, Suriye’nin isteği sürece İran’ın bu ülkede kalacağının altını çizerek, Netanyahu’nun boş iddialarının bunu etkileyemeceğini bildirdi.

İran’ın füze programına da değinen Şemhani, “Füzelerimizin gücü ve potansiyelleri hakkında kimseyle danışmanlık yapmayacağız ve kimseden izin de almayacağız. Ülkenin savunma gereksinimleriyle ilgili herhangi bir dayatma kabul edilemez.” şeklinde konuştu.