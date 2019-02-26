Hindistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Hindistan ile Pakistan arasında 14 Şubat'ta yaşanan bombalı saldırı sonrası tansiyon yükseliyor.

44 askerin hayatını kaybettiği, 20 askerin de yaralandığı saldırı sonrası Yeni Delhi yönetimi Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Pakistan: Hava sahası ihlal edildi

TRT'ye göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını belirtti.

Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etti.

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetti.