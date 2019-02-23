Dünyanın en küçük savaşı

Kenya ve Uganda sınırındaki Victoria Gölü’nde bulunan bir kaya parçasından meydana gelen Migingo Adası, iki ülke arasında bir türlü paylaşılamıyor. Uganda polisine göre bir futbol sahasının yarısından daha az bir büyüklükte olan 2 bin metrekarelik adada 500’den fazla kişi yaşıyor. Kötü inşa edilmiş kulübeleri ve küçük bir limanı olan kaya parçası üzerinde iki ülke de hak talebinde bulunuyor.

BALIKÇILIK MERKEZİ

Yeni Şafak'a göre, 1990’ların başında Victoria Gölü etrafındaki balıkçılık faaliyetlerinin büyük ölçüde azalması ve Nil levrekleri gibi türlerin Migingo etrafında bolca bulunması adayı değerli ve eşsiz bir balıkçılık merkezi yapıyor. 2004’te Uganda’nın adaya silahlı polis ve deniz kuvvetleri göndermesine karşılık, Kenya’nın da deniz piyadelerini adaya sevk etmesiyle iki ülke arasındaki kriz patlama noktasına gelmiş.

SORUN ÇÖZÜMSÜZ KALDI

Adadaki insani yerleşim artınca, iki ülke, 2016’da sınır belirlemek için bir komite oluştursa da, sorun çözüme kavuşturulamadı. Ugandalı balıkçı Eddison Ouma, “Adanın sahibinin kim olduğuna karar veremediler. Burası, hiç kimsenin adası” ifadelerini kullanıyor. İki ülkenin ortak olarak yönettiği adada, yerel balıkçılar arasında zaman zaman Afrika’nın “en küçük savaşı” dedikleri gerginlikler yaşanıyor.