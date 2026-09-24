İran ve Güney Kore arasında hükümlülerin nakline ilişkin mutabakat imzalandı

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Erakçi ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumu marjında bir araya gelerek görüştü.

Görüşmede Tahran-Seul arasındaki ikili ilişkiler ile ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca Batı Asya bölgesindeki gelişmelerin yanı sıra Kore Yarımadası’ndaki durumu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ve İsrail rejiminin saldırgan eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkan güvensizliğe işaret ederek, tüm ülkelerin sorumlu ve gerçekçi bir yaklaşım benimsemesinin ve bölgede ABD’nin yasa dışı ve saldırgan girişimleri doğrultusunda değerlendirilebilecek her türlü eylemden kaçınmasının önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında hükümlülerin nakline ilişkin mutabakat zaptı iki dışişleri bakanı tarafından imzalandı.