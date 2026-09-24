Pezeşkiyan ve Bangladeş Başbakanı ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumu marjında Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki önemli gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede İran ile Bangladeş arasındaki köklü ve dostane ilişkilere işaret ederek, çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin derinleştirilmesi ve geliştirilmesi için geniş imkânların bulunduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca Bangladeş Meclis Başkanı’nın İslam Devrimi’nin şehit liderinin cenaze törenine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunu iki halk arasındaki dayanışmanın ve dostane ilişkilerin derinliğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı, bölgedeki son gelişmelere ve ABD ile İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırısının sonuçlarına değinerek, İran'ın baskı ve zorbalık karşısında başını eğmeyeceğini söyledi. Bununla birlikte İran’ın tüm dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı temelinde ilişkiler yürütmeye devam ettiğini ve uluslararası toplumla ilişkilerin ve yapıcı işbirliğinin geliştirilmesini istediğini ifade etti.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman da İran Cumhurbaşkanı ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu vurguladı. Rahman ayrıca kriz döneminde İran İslam Cumhuriyeti’nin Bangladeş vatandaşlarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Bangladeş Başbakanı, İran Devrim Lideri’nin şehit olması dolayısıyla taziyelerini iletirken, İran’a yönelik son saldırıları kınadı ve barış, istikrar ve ülkelerin egemenliğine saygı ilkelerine bağlı kalınmasının gerekliliğini vurguladı.

Görüşmenin devamında iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolları ele alındı. Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki 6. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının yakın zamanda düzenlenmesinin gerekliliği konusunda mutabık kaldı.