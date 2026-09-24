Pezeşkiyan ve Paşinyan görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumu marjında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, “İkili anlaşmaların, özellikle bölgedeki transit güzergâhları konusundaki anlaşmaların takip edilmesi, İran hükümetinin politikalarının başında yer alıyor ve biz bu anlaşmaların uygulanması konusunda ısrarcıyız.” dedi.

Pezeşkiyan, “İran’ın kesinleşmiş politikası, bölge ülkeleri ve komşularıyla işbirliğini genişletmektir. Bu doğrultuda hükümet, aramızdaki anlaşmaların uygulanması için tüm çabasını ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da görüşmede, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu anlaşmalar bölge ülkelerinin kalkınmasına ve barışın tesis edilmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

Pezeşkiyan görüşmede ayrıca, ABD ve İsrail rejiminin İran halkına karşı işlediği suçlara ilişkin belgeleri içeren “Yardım Adına” adlı kitabın bir nüshasını Nikol Paşinyan’a hediye etti.

Söz konusu kitap, BM Genel Kurulu toplantısı marjında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın diğer ülke liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde de kendilerine takdim edildi. Kitapta, ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin belgeli bilgiler, İran halkı ve altyapısına yönelik saldırılar ile bu savaşlarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer alıyor.