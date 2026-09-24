Şahbaz Şerif: Bölgedeki gerilimiazaltmak için azami çaba gösteriyoruz

El Cezire’nin haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltmak için artan çabalarına değindi.

Şerif, “Bölgede gerilimi azaltmak için azami çabayı göstermeye kararlıyız.” dedi.

Pakistan Başbakanı ayrıca, “Bazı dost ve kardeş ülkeler, bölgede barışı sağlayacak bir anlayışa ulaşılması doğrultusunda hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar da dün New York’ta İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülük Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla diyalog, diplomasi ve sürekli etkileşimin önemini vurguladı.