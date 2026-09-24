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24 Eyl 2026 15:36

Şahbaz Şerif: Bölgedeki gerilimiazaltmak için azami çaba gösteriyoruz

Şahbaz Şerif: Bölgedeki gerilimiazaltmak için azami çaba gösteriyoruz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bölgedeki gerilimin azaltılması için ülkesi tarafından yoğun çaba gösterildiğini belirterek, bazı dost ve kardeş ülkelerin bölgede barışı sağlayacak bir anlayışa ulaşmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

El Cezire’nin haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltmak için artan çabalarına değindi.

Şerif, “Bölgede gerilimi azaltmak için azami çabayı göstermeye kararlıyız.” dedi.

Pakistan Başbakanı ayrıca, “Bazı dost ve kardeş ülkeler, bölgede barışı sağlayacak bir anlayışa ulaşılması doğrultusunda hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar da dün New York’ta İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülük Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla diyalog, diplomasi ve sürekli etkileşimin önemini vurguladı.

News ID 1938745

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