İran'dan Kanada Başbakanı Carney’ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısını gerekçelendiren açıklamalarına ve ABD Başkanı’nın İran’a karşı savaş yanlısı söylemlerine tepki gösterdi.

Bekayi, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Kanada Başbakanı, ABD’nin saldırganlığını ve savaş kışkırtıcılığını kınamak yerine bunu gerekçelendirmeye çalışmış ve bir ülkeyi yok etme tehdidini ‘savaş döneminin dili’ olarak tanımlamıştır.

Mark Carney şunu bilmelidir ki zaman, yanılgı ve ikiyüzlülüğün sonsuza dek sürmesine izin vermeyecek kadar acımasızdır. Bir gün, ABD’nin zorbalığının gölgesinde duran ve güçlülerin dilini tekrarlayarak kendilerini zorbalığın zararlarından koruyabileceklerini sananlara, gerçeğe gözlerini kapatmanın ve özsaygı ile onurlarını satmanın insanı kurtarmadığını; aksine onu zorbanın karşısına daha da savunmasız çıkardığını gösterecektir.

Belki o gün İran’a bakacak ve şunu anlayacaklar: Bir zamanlar ezmek için zorbalarla aynı dili konuşmaya başladıkları ülke, zorbalığa karşı durarak bir meşaleyi yanık tutan ülkeydi. Eğer bu meşale sönerse, insanlar arasında çıplak güçten başka hiçbir şey kalmayacak ve insanlığın anlaşmazlıkları çözmek için izlediği medeni ve insani yol, acımasız güç mantığının altında gömülecektir.”