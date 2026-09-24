Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Deprem çevre illerden de hissedildi
Şanlıurfa merkezli deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.
Depremin ardından vatandaşlar, cadde, sokak ve parklara çıkarak beklemeye başladı.
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