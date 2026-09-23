İranlı komutan: Düşman karşısında bir adım bile geri atmayacağız

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Keremi, ülkenin kuzeybatısındaki operasyonel üsleri ziyareti sırasında, Kutsal Savunma döneminde hayatını kaybeden şehitleri anarak, tehditlere karşı hazırlık ve direnişin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Korgeneral Keremi, Kutsal Savunma döneminde savaşçıların gösterdiği direniş ruhuna dikkat çekerek, “Yüce Allah’a tevekkül ederek, Kutsal Savunma döneminde olduğu gibi düşman karşısında bir adım bile geri atmayacağız” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı, direniş ve kararlılık yolunun sürdürülmesi gerektiğini de vurgulayarak, “Gelecek, aziz İslam’ın ve kahraman İran milletinin olacaktır” dedi.