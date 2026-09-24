Pezeşkiyan: İran’ı yok edemezler, İran tarihe kök salmış bir ülkedir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York ziyaret programı kapsamında, İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) ve İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA) muhabirleriyle yaptığı görüşmede, ziyaretinin ilk gününü değerlendirdi.

Pezeşkiyan, “Bugün çok sayıda programımız vardı. Bunların en önemli bölümü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki görüşmeler ve konuşmamızdı. Önceden okumak üzere bir metin hazırlamıştık. Ancak ABD Başkanı’nın konuşmasını duyduğumuzda, değerlendirmemizi bu metnin ötesine taşıdık ve ABD’nin halkımıza ve dünyaya uyguladığı gerçekleri ifade etmeye çalıştık. Çünkü onlar tüm uluslararası hukuk kurallarına ve insani çerçevelere aykırı hareket ediyor ve güç kullanmak ile insanlık dışı uygulamalardan başka bir şey yapmıyorlar.” dedi.

Cumhurbaşkanı, benzer tutumların dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelere karşı da sergilendiğini belirterek, “Venezuela, Grönland ve Küba’da da benzer bir politika izliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı’nın İran’ın yok edilmesine ilişkin açıklamalarını eleştirerek ülkesinin tarihi ve medeniyet köklerine dikkat çekti. “Bir ülkenin ve bir milletin yok edilmesinden söz edilmesi eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. ABD’nin önceki yetkilileri de düşmanlıklarına rağmen bunu bu kadar açık bir şekilde dile getirmiyordu. Ancak İran’ı yok edemezler. İran, tarihe kök salmış bir ülkedir ve üzerimize uyguladıkları tüm baskılara rağmen halkımız sahadadır. Halkımızın varlığı takdire şayandır. Umarım aziz halkımız karşısında mahcup olmayız.” dedi.

Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında ABD ve İsrail rejiminin “suç niteliğindeki” eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti’nin haklılığını daha güçlü şekilde savunduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Onlar kolaylıkla soykırım gerçekleştiriyor, tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı hareket ediyor ve rahatlıkla suikast düzenliyorlar. Bizim ülkemizde görevi devraldığımız günden bu yana liderimizi, çok sayıda komutanı, bilim insanını, yetenekli kişiyi, bakanı ve birçok değerli vatandaşımızı öldürdüler; ardından da bizi terörizmle suçluyorlar. Oysa Lübnan’da gerçekleştirdikleri suikastlar ve Gazze’de işledikleri suçlar utanç vericidir.”

Pezeşkiyan, “Bu nefret uyandıran suçları görmek her insan vicdanı için acı vericidir. Meselenin en acı tarafı ise İranlı olmayan insanların bu davranışlara öfke ve tepki göstermesi, bu suçların mağdurları ve yakınlarıyla dayanışma içinde olması; buna karşılık bazı İranlıların bu suçlularla aynı söylemi paylaşmasıdır. Bu durum büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaratıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı, görüşmenin diğer bölümünde BM Genel Kurulu’na katılan bazı ülke liderleriyle gerçekleştirdiği ikili ve yan görüşmelere de değindi.

Pezeşkiyan, “Bu konuşmanın ardından Irak ve Ermenistan başbakanları ile İsviçre Cumhurbaşkanıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik ve iyi mutabakatlar sağlandı. Ayrıca Sayın Erakçi de farklı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Buradaki varlığımızın amacı, görüşmeler gerçekleştirmek ve mazlum ancak güçlü halkımızın haklı tutumunu savunmaktır. Şimdiye kadar bu yönde etkili olduk. Umarım bundan sonra da bu sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirebiliriz.” ifadelerini kullandı.