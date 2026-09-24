İran Yargı Erki Başkanı: Pezeşkiyan, BM’de İran halkının haklarını güçlü şekilde savundu

İran Yargı Erki Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması gerçekten de incelikli ve onurlu mesajlarla doluydu.

Sayın Pezeşkiyan, şehit Hamaney’in manevi mirasına dayanarak, kararlı ve güçlü bir şekilde İran halkının meşru haklarını savundu ve Amerikalı ve Siyonist suçluları teşhir etti. Bugün İran halkının adalet arayışının sesi, dünyanın özgür insanlarının kulaklarında yankılanıyor.

Açık olan şudur ki ABD ve İsrail rejimi, İran’a yönelik saldırılarında çok sayıda savaş suçu işlemiştir. Uluslararası hukuk kuralları uyarınca, onların saldırısının kendisi de gayrimeşru ve hukuka aykırıydı; bu saldırı sırasında işledikleri suçlar da ağır ve bazı durumlarda daha da ağır savaş suçları kategorisine girmektedir.

Gerçek şu ki biz uluslararası toplumdan ve uluslararası kuruluşlardan hesap soran taraftayız. Onlar, ABD ve İsrail rejiminin İran halkına karşı işlediği çok sayıdaki savaş suçu karşısında sessizliği ve eylemsizliği, hatta onaylayıcı bir tutumu tercih ettiler.

Sözde uluslararası kuruluşlar ve insan haklarını savunduğunu söyleyen kurumlar, ABD ve İsrail rejimlerinin İran halkına karşı işlediği savaş suçlarına gözlerini kapattılar.”