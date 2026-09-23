Trump’ın konuşmasında petrolden İran savaşına uzanan yalan ve abartılı iddiaları

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dile getirdiği bazı yalan ve abartılı iddiaları mercek altına aldı.

Petrol

Rapora göre Trump, ABD ile Venezuela’nın birlikte dünya petrolünün yüzde 60’tan fazlasını kontrol ettiğini söyledi. Ancak ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) verileri, iki ülkenin toplamda dünya petrol rezervlerinin yüzde 22’sine, yani yaklaşık 349 milyar varile sahip olduğunu gösteriyor. İki ülkenin toplam petrol üretiminin dünya üretimindeki payı ise yüzde 60 değil, yüzde 23 seviyesinde.

Gazze savaşı

Trump ayrıca İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik savaşını sona erdirdiğini ve binlerce kişinin hayatını kurtardığını öne sürdü. Ancak New York Times’a göre, Ekim 2025’te sağlanan ateşkes İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını tamamen sona erdirmedi. O tarihten bu yana Gazze’de binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da Trump yönetiminin desteklediği 15 maddelik plana karşı çıktığı belirtildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı

Trump, uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelere yönelik ABD saldırılarının deniz yoluyla yapılan uyuşturucu sevkiyatının yüzde 97’sini durdurduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığının da aynı oranda azaldığını iddia etti.

New York Times ise bu iddianın da somut bir temele dayanmadığını belirtti. Bölgedeki uzmanlara göre söz konusu saldırılar, uyuşturucu kaçakçılığını sona erdirmek yerine kaçakçılık rotalarının değişmesine yol açtı. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’ne (DEA) ait kurum içi bir rapor da saldırıların kokain tedarik zinciri veya ABD’deki kokain fiyatları üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığını ortaya koyuyor.

İran savaşı

Trump, İran’a karşı yürütülen savaş sırasında büyük miktarda mühimmat kullanılmasına rağmen ABD’nin askeri mühimmat ve silah stoklarının yeterli olduğu yönünde de yalan ifadeler kullandı. Ayrıca sekiz savaşın sona erdirilmesinde rol oynadığını öne sürdü. Ancak bu örneklerin bazılarında yalnızca ateşkes ilan edildiği, çatışmaların tamamen ve kalıcı biçimde sona ermediği belirtiliyor.

Trump ayrıca 21 trilyon dolarlık yabancı yatırım çektiğini söyledi. Ancak bu rakamın daha önce açıklanmış yatırımların yanı sıra büyük yatırım vaatlerini de kapsadığı ifade ediliyor.

Trump, tarihin en büyük vergi indirimini de imzaladığını söyledi. Ancak söz konusu vergi indiriminin büyüklük açısından tarihte altıncı sırada yer aldığı belirtiliyor.

New York Times, Trump’ın konuşmasında açıkladığı rakam ve verilerin, özellikle petrol, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ve mühimmat stokları ile savaşlar konusunda yayımlanmış rapor ve veriler tarafından desteklenmediği sonucuna vardı.