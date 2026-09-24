İranlı yetkiliden ABD'ye eleştiri: Terörizmden söz etmek, BM’yi alaya almaktır

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, kaleme aldığı bir yazıda şunları ifade etti:

“Bizzat devlet terörizminin açık bir örneği olan bir rejimin dilinden ‘terörizmle mücadele’den söz edilmesi, Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası kurumların konumunu alaya almaktan başka bir şey değildir.

Dünya kamuoyu bugün Trump’ın saçma ve asılsız iddiaları ile İran İslam Cumhuriyeti’nin güçlü duruşuna dayalı yaklaşımı arasında değerlendirme yapacaktır. ABD ve İsrail rejiminin, binlerce yıllık medeniyete ve tarihe sahip bir ülkeyle yürüttüğü haksız karşılaşmada, suç ve devlet terörizmi konumunda kimin durduğu sorgulanacaktır.

Beyaz Saray, İran’ın ortaya koyduğu güçle şekillenen küresel hâkimiyetindeki gerilemenin yanı sıra, sözde uluslararası kurumların itibarını daha da aşındırmış ve onları etkisiz hâle getirmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti ise bugün, Yüce Lider’in direktifleri, devlet kurumlarının birlik ve bütünlüğü, milletin çelik gibi iradesi ve silahlı kuvvetlerin gücüne dayanarak ülkenin güvenliğini, bağımsızlığını ve ulusal çıkarlarını korumaya ve savunmaya hazırdır.”