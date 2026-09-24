  1. Dünya
  2. Ortadoğu
24 Eyl 2026 17:23

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 928’e ulaştı

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 928’e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 5 kişinin şehit olduğunu, 35 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de şehit olanların sayısının 73 bin 928’e, yaralı sayısının ise 175 bin 30’a yükseldiğini bildirdi.

El-Mesire’nin haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı bugün perşembe günü Gazze Şeridi’nde son 24 saat içinde 5 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerden birinin daha önce yaralanması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca, İsrail rejiminin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar sonucunda 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana  bin 408 kişinin şehit olduğunu ve 4 bin 916 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi’nde şehit olanların toplam sayısı 73 bin 928’e, yaralıların sayısı ise 175 bin 30’a ulaştı.

News ID 1938747

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler