Gazze'de şehit sayısı 73 bin 928’e ulaştı

El-Mesire’nin haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı bugün perşembe günü Gazze Şeridi’nde son 24 saat içinde 5 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerden birinin daha önce yaralanması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca, İsrail rejiminin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılar sonucunda 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin 408 kişinin şehit olduğunu ve 4 bin 916 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi’nde şehit olanların toplam sayısı 73 bin 928’e, yaralıların sayısı ise 175 bin 30’a ulaştı.