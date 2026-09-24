Pezeşkiyan'dan Avrupa'ya eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesinde Avrupa ülkelerinin ABD karşısındaki pasif tutumunu eleştirerek, “Avrupalıların Snapback mekanizması ve nükleer anlaşma konusundaki adımları ve Avrupa’nın düşmanca girişimlerinin gölgesinde hareket etmesi, uluslararası gelişmeler üzerinde etkili olma döngüsünün dışına çıkmalarına neden oldu.” dedi.

Pezeşkiyan, NATO Genel Sekreteri’nin savaş sırasında Avrupa ülkelerinin ABD’ye sağladığı destekle ilgili açıklamalarına işaret ederek, “Avrupa ülkelerinin tutumlarını gözden geçirmelerini ve bağımsızlıklarını korumalarını bekliyoruz. Son savaşta bazı ülkelerin eylemsizliğini gördük ancak tarafsızlığını görmedik.” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, bölgenin güvenliğinin sağlanmasının bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu belirterek, “Batılı hükümetlerin müdahalesi yalnızca bölgenin güvenliğini değil, tüm dünyanın güvenliğini etkiledi. Son gelişmelerin nedenini arayanların Batılı hükümetlerin tutumlarına dikkat etmesi gerekiyor.” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Costa ise görüşmede bölgesel meselelerde rol almak istediklerini ifade etti. Pezeşkiyan buna karşılık, “Avrupalılar ABD’nin arkasında durarak kendilerini bu rolü üstlenmekten mahrum bıraktılar.” dedi.