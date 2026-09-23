İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nden motosikletli geçit töreni

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri’ne bağlı özel motosiklet birlikleri ile İran İslam Cumhuriyeti Motosiklet Federasyonu’nun Street Komitesi ve motosiklet heyetinin geçit töreni, bu kuvvetin komuta karargâhında düzenlendi.

Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri’nin özel motosiklet birlikleri ile İran İslam Cumhuriyeti Motosiklet Federasyonu Street Komitesi geçit töreni gerçekleştirdi.

İran Motosiklet Federasyonu’nun motosikletli heyeti ile Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’ne bağlı ekiplerin, 250 cc’lik 40 ağır motosikletle Tahran–Kum–Erak–Handab güzergâhı üzerinden Handab’ın Dehsed köyüne kadar motosiklet sürmesi ve burada şehit Korgeneral Muhammed Pakpur’un mezarında saygı duruşunda bulunması planlanıyor.