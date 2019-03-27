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27 Mart 2019 - 10:58

Kirman’da 4,2 şiddetinde deprem

Kirman’da 4,2 şiddetinde deprem

Bugün sabah saatlerinde İran’ın Kirman eyaletinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bugün yerel saatle 09.22’de İran’ın Kirman eyaletinin güneyinde yer alan Arzuiyeh kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan bu depremde can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi yayınlanmadı.

News Code 1877540
Ruya FEREYDUNI

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