Kirman’da 4,2 şiddetinde deprem

Bugün yerel saatle 09.22’de İran’ın Kirman eyaletinin güneyinde yer alan Arzuiyeh kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan bu depremde can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi yayınlanmadı.