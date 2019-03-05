İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücü daha da artmalı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Safevi, İmam Hüseyin (a.s) Askeri Üniversitesi’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Bölgenin son durumunu değerlendiren Tümgeneral Safevi, “Biz ve direniş cephesi, ABD başta olmak üzere Siyonist Rejim ve bazı Arap ülkelerin önümüzdeki birkaç yıl boyunca planlayacağı kültürel, ekonomik ve vekalet savaşı stratejisini iyi tanımalıyız. Onlara karşı mücadele hususunda ülkede uzun vadeli olarak fikir birliğine varmalıyız. ” dedi.

Tümgeneral Safevi, ABD’nin eski gücünü kaybettiğini ve dünyanın güç açıdan kutuplaşmaya hareket ettiğini belirterek, “Bir kutup Çin, Rusya ve Hindistan'da diğer kutup ise Avrupa’da oluştu. Amerikalıların ismini dile getirmek istemediği yeni kutup gücü ise İslam dünyasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Tümgeneral Safevi, İslam dünyasının bu yeni gücünün İslam Devrimi üzerine kuruluğunu ifade etti.

ABD’nin bölgesel ve küresel stratejisi hakkında Tümgeneral Safevi, şunları konuştu:

“Trump güvenlik meselesini bölge ve dünyada ticarileştirmek istiyor. O bölgedeki bazı Arap ülkelerine ‘ABD’nin bölgede bulunmasını ve güvenliğinizi korumasını istiyorsanız ilgili masrafları karşlamalısınız’ demişti. ABD hükümetinin bölgesel ve küresel stratejileri kendi çıkarları doğrultusundadır.”

ABD’nin Venezuela tutumunu da eleştiren Tümgeneral Safevi, bu ülkenin uluslararası hukuku ilal edip Venezuela’nın içişlerine müdahale ettiğini kaydetti.

Son olarak Tümgeneral Safevi, “Devrim Muhafızları ve Silahlı Kuvvetleri her yıl hükümetin desteğiyle daha da güçlü olmalı. Düşmanların çirkin planları gözden kaçırılmamalı.” diye konuştu.