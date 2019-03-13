AB: İran'ın ekonomik çıkarlarını korumak için çalışacağız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ortak güvenliğimiz silahsızlanma konuları yönünde çok taraflı ve kapsamlı bir yapı gerektiriyor. Bu yüzden AB mevcut nükleer anlaşmayı korumak için elinden geleni yapacaktır." dedi.

İran anlaşmayla ilgili tüm taahhütlerini yerine getirdiğini belirten Mogherini, bunun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından 14 kere doğrulandığını hatırlattı.

Bunlara ilave olarak Mogherini, İran'ın taahhütlerini yerine getirmenin yanı sıra nükleer yaptırımları kaldırmak bu anlaşmanın önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, İran'ın ekonomik çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.