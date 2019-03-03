AB'den Venezuella'ya "Guaido" uyarısı

Sputnik’in aktardığı habere göre, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini bir bildiri yayınlayarak, Venezuella'daki muhalefet lideri Juan Guaido’nun can güvenliğini tehlikeye atma konusunda Karakas yetkililerini uyardı.

Latin Amerika ülkelerini seyahat eden Guaido Venezüella’ya dönmeyi planlıyor ancak bazı raporlar onun dönmesi takdirde tutuklanacağını gösteriyor.

Mogherini’nin yayınladığı bu bildiride şu ifadelere yer verildi: Avrupa Birliği, Venezuella’nın çok boyutlu krizinin sona ermesi ancak siyasi, demokratik ve barışçıl çözüm yollarına başvurarak mümkün olabileceğini vurguladı.

Juan Guaido geçtiğimiz ay ABD’nin provokasyonu ve AB ülkelerinin kabulüyle Venezuella'nın geçici devlet başkanı olarak tanınmıştı.

Washington Karakas’a karşı yaptırım uygulayarak, Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidarı bırakması yönünde baskılarını artırdı.