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24 Şubat 2019 - 09:29

Avrupalı milletvekillerinden o ülkeye baskı: serbest bırakın!

Avrupalı milletvekillerinden o ülkeye baskı: serbest bırakın!

AB Parlamentosu’nun 7 milletvekili, Dış Politika Sorumlusu'ndan Bahreynli mahpusların serbest bırakılması için Al Halife rejimine baskı yapmasını talep ettiler.

Bahreynli kaynakların haberine göre, AB Parlamentosu’nun 7 milletvekili, Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini’den Bahreynli mahpusların serbest bırakılması için Al Halife rejimine baskı yapmasını talep ettiler.

Sözü geçen milletvekilleri ayrıca Bahreyn’de önümüzdeki Pazartesi günü yargılanacak mahkumların duruşmasına da küresel kriterler çerçevesinde tarafsızlığını gözetlemek için birer temsilci göndermesini istediler.

AB Parlamento üyeleri ilaveten Mogherini’den Bahreyn’deki siyasi mahpusları derhal serbest bırakması için bu ülkeye baskı yapmasını talep ettiler.

News Code 1876848
Kamran AZAR

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