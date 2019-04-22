Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Manila'da paniğe neden oldu.

AA'ya göre, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Manila'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Gutad şehrinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

Bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi

Yerin 40 kilometre altında oluşan deprem başkent Manila'da paniğe sebep oldu. Şehirdeki bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi.

Depremde can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.