İran-Irak sınırında şiddetli deprem!

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’nden yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 14.58'de ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletinin yer alan Ezgule kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak basını da IKBY'deki Süleymeniye vilayetinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Geçtiğimiz 12 Kasım 2017'de Kirmanşah eyaletinde meydana gelen şiddetli bir depremde de 540 kişi hayatını kaybederken 8 binden fazla insan yaralanmıştı.